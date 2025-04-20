Слова, которые нас больше всего раздражают

Grandad

Внучка поздравила меня с "днём космонавтиков". Ей через 2 дня стало 10 лет, потому пришлось провести разъяснительную работу. Объяснил, что ни я, ни её дядя (мой сын) не "космонавтики". Надеюсь, поняла. Но раздражения не было.