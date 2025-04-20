Слова, которые нас больше всего раздражают

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Комментарии
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Grandad
Внучка поздравила меня с &quot;днём космонавтиков&quot;. Ей через 2 дня стало 10 лет, потому пришлось провести разъяснительную работу. Объяснил, что ни я, ни её дядя (мой сын) не &quot;космонавтики&quot;. Надеюсь, поняла. Но раздражения не было.
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