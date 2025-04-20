Список раздражающих слов в обычной жизни: Лидерами стали слова "вкусный" (не по отношению к еде) и "крайний" вместо "последний" (употребляемый не летчиками, военными, и т.
Слова, которые нас больше всего раздражают
Комментарии
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Grandad
Внучка поздравила меня с "днём космонавтиков". Ей через 2 дня стало 10 лет, потому пришлось провести разъяснительную работу. Объяснил, что ни я, ни её дядя (мой сын) не "космонавтики". Надеюсь, поняла. Но раздражения не было.
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