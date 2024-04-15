Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Руне оттуда выпал

Прошлогодний финалист Хольгер Руне выпал из десятки. PIF ATP Rankings Положение на 15 апреля 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 10035 2 (2) Янник Синнер (Италия) 8750 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8645 4 (4) Даниил Медведев (Россия) 7085 5 (5) Александр Зверев (Германия) 5425 6 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 4025 7 (12) Стефанос Циципас (Греция) 3995 8 (6) Андрей Рублев (Россия) 3935 9 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3675 10 (9) Григор Димитров (Болгария) 3640 12 (7) Хольгер Руне (Дания) 3395 13 (15) Юго Эмбер (Франция) 2535 15 (13) Тэйлор Фриц (США) 2450 17 (17) Карен Хачанов (Россия) 2115 38 (41) Роман Сафиуллин (Россия) 1139 45 (43) Аслан Карацев (Россия) 1073 51 (57) Лоренцо Сонего (Италия) 986 66 (52) Даниэль Альтмайер (Германия) 856 69 (69) Павел Котов (Россия) 817 80 (93) Самит Нагал (Индия) 729 92 (101) Корентен Муте (Франция) 652 94 (106) Танаси Коккинакис (Австралия) 650 98 (84) Маттео Берреттини (Италия) 630 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Артур Минчук: «Кроме Миронова, пока мы не видим никого в паре с Кадыровой. У ребят хорошее настроение, им все нравится, все получается»
- Жена Карпина о Евро-2024: «Буду болеть за Грузию и Германию»
- Даниил Медведев: «Грунт отличается от кортов с твердым покрытием, потому что на харде я знаю, что выиграю в 90% случаев. А вот на глине нет»
Свежие комментарии