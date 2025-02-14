Келлог: разрешение конфликта на Украине должно быть приоритетом для Европы

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине должно быть приоритетом для Европы, заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
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