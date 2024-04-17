Штурмгруппа ВС РФ сломила сопротивление противника и захватила важный рубеж

Матрос Роман Колесников и рядовой Максим Тураев, действуя в составе штурмового подразделения, выполняли боевую задачу по штурму укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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