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Штурмгруппа ВС РФ сломила сопротивление противника и захватила важный рубеж

Штурмгруппа ВС РФ сломила сопротивление противника и захватила важный рубеж

Матрос Роман Колесников и рядовой Максим Тураев, действуя в составе штурмового подразделения, выполняли боевую задачу по штурму укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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