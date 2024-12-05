Учредитель Царьграда Константин Малофеев в беседе с политологом Дмитрием Саймсом, комментируя череду так называемых мирных планов и дискуссий по урегулированию как на украинской "шахматной доске", так и в отношениях России и США, подчеркнул: мир изменился, пора говорить, единственный шанс - саммит Путина и Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии