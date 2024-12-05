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Мир изменился. Пора говорить: Единственный шанс - саммит Путина и Трампа

Мир изменился. Пора говорить: Единственный шанс - саммит Путина и Трампа

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в беседе с политологом Дмитрием Саймсом, комментируя череду так называемых мирных планов и дискуссий по урегулированию как на украинской "шахматной доске", так и в отношениях России и США, подчеркнул: мир изменился, пора говорить, единственный шанс - саммит Путина и Трампа.

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