Учредитель Царьграда Константин Малофеев в беседе с политологом Дмитрием Саймсом, комментируя череду так называемых мирных планов и дискуссий по урегулированию как на украинской "шахматной доске", так и в отношениях России и США, подчеркнул: мир изменился, пора говорить, единственный шанс - саммит Путина и Трампа.