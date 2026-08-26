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Reuters: в Швейцарии проведут референдум по отказу от санкций и учений НАТО

Reuters: в Швейцарии проведут референдум по отказу от санкций и учений НАТО

В Швейцарии 27 сентября состоится референдум, в ходе которого граждане решат, нужно ли стране усилить свой нейтралитет, запретить введение экономических санкций и сотрудничество с военными блоками, включая НАТО.

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