Reuters: в Швейцарии проведут референдум по отказу от санкций и учений НАТО

В Швейцарии 27 сентября состоится референдум, в ходе которого граждане решат, нужно ли стране усилить свой нейтралитет, запретить введение экономических санкций и сотрудничество с военными блоками, включая НАТО.
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