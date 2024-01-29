В WP заявили об отчаянии власти Украины из-за упущенных шансов на победу

Колумнист издания The Washington Post Ишан Тарур заявил о царящем среди властей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.
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