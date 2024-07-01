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«Доктор Веб»: обзор вирусной активности во II квартале 2024 года

«Доктор Веб»: обзор вирусной активности во II квартале 2024 года

1 июля 2024 года Согласно статистике детектирований антивируса Dr.Web, во II квартале 2024 года наиболее распространенными угрозами стали нежелательные рекламные программы, рекламные троянские приложения, а также вредоносное ПО, которое распространяется в составе других троянов и применяется для затруднения их обнаружения.

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