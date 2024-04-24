Опасный рекорд: почти все государства мира делают ставку на военную силу

Зачем нужна дипломатия и трудные поиски компромисса, когда есть оружие? Никто не хочет вкладывать в решение продовольственных и экологических проблем, пытаясь радикально изменить ситуацию в свою пользу с помощью силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии