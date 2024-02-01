Собянин: около 2,6 тыс. бизнес-объектов реализовала Москва на торгах в 2023 году

Власти Москвы реализовали на аукционах примерно 2,6 тысячи бизнес-объектов в 2023 году. Актуальную информацию о торгах можно найти на столичном Инвестпортале, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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