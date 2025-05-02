На Западе сообщили об изменении целей России на Украине

Россия могла скорректировать свои цели в украинском конфликте в сторону более краткосрочных задач. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся с западными разведданными, включая информацию от американских спецслужб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии