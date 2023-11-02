В МИД Польши заявили, что новый кабмин может отказаться от репараций от Германии

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик предупредил, что новое правительство страны может "за бусы" отказаться от требования репараций от Германии за разрушения в ходе Второй мировой войны.
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