Кулеры Dynatron поддерживают до 660 Вт для процессоров Intel Diamond Rapids и AMD Venice

Dynatron, американская компания, специализирующаяся на решениях для охлаждения потребительских и корпоративных машин, опубликовала страницы продуктов для кулеров Intel и AMD нового поколения с помощью аппаратного детектива momomo_us.
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