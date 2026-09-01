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Энн Хэтэуэй присоединилась к касту драмы «Дни грома — 2»

Энн Хэтэуэй сыграет вместе с Томом Крузом в продолжении гоночной драмы «Дни грома». Об участии актрисы Круз объявил в своих соцсетях, опубликовав совместное фото с Хэтэуэй на гоночной трассе в Дейтоне.

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