Энн Хэтэуэй присоединилась к касту драмы «Дни грома — 2»

Энн Хэтэуэй сыграет вместе с Томом Крузом в продолжении гоночной драмы «Дни грома». Об участии актрисы Круз объявил в своих соцсетях, опубликовав совместное фото с Хэтэуэй на гоночной трассе в Дейтоне.