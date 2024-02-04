Раскрыты подробности атаки на Ил-76 с украинскими пленными

Военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, получили данные для зенитного ракетного комплекса Patriot через западную систему Link-16.
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