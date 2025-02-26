Нападающий Рыков: «Трактору» не хватило реализации моментов в матче с «Нефтехимиком»

Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Александр Рыков в интервью Metaratings.ru проанализировал поражение своей команды от «Нефтехимика» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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