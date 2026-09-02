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Вячеслав Козлов: «Шанхай Дрэгонс» — самый хороший вариант для меня. Сидеть и ждать предложений не хотелось»

Вячеслав Козлов: «Шанхай Дрэгонс» — самый хороший вариант для меня. Сидеть и ждать предложений не хотелось»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о решении присоединиться к «Шанхай Дрэгонс».

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