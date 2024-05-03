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Между игроками «Монако» и болельщиками «Фенербахче» произошла потасовка

Между игроками «Монако» и болельщиками «Фенербахче» произошла потасовка

«Монако» в упорной борьбе одержал гостевую победу над «Фенербахче» со счетом 65:62 и сравнял счет в серии плей-офф Евролиги (2-2).

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