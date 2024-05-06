Toyota применяет искусственные человеческие пальцы

Компания Toyota заботится о безопасности пальцев своих работников. Какой бы эффективной ни была производственная система, она не обходится без человеческих рук, которые нажимают на рычаги и кнопки, поддерживающие работу конвейера.
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