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Медвежье соседство. Хищников заметили сразу в двух районах Алтайского края

Медвежье соседство. Хищников заметили сразу в двух районах Алтайского края

Одного косолапого даже удалось снять на видео Жители Алтайского края сообщили о появлении медведей сразу в двух районах региона.

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