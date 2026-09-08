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Царьград

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Какие грибы собирать в сентябре и где их искать в Подмосковье

Какие грибы собирать в сентябре и где их искать в Подмосковье

Резкое потепление после дождей спровоцировало настоящий грибной бум в подмосковных лесах.Сентябрь станет самым щедрым месяцем для любителей "тихой охоты" благодаря резкому потеплению после дождей.

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