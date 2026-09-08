Какие грибы собирать в сентябре и где их искать в Подмосковье

Резкое потепление после дождей спровоцировало настоящий грибной бум в подмосковных лесах.Сентябрь станет самым щедрым месяцем для любителей "тихой охоты" благодаря резкому потеплению после дождей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Туапсе сносят д...
- Пашинян призвал с...
- "Дрючба русского ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым