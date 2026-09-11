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Царьград

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Огонь по всем: военный летчик указал слабое место баз ВСУ и НАТО

Огонь по всем: военный летчик указал слабое место баз ВСУ и НАТО

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Васильков в Киевской области.

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