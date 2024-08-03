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The New York Times: Более 20 сотрудников сферы безопасности задержаны в Иране после убийства лидера ХАМАС

The New York Times: Более 20 сотрудников сферы безопасности задержаны в Иране после убийства лидера ХАМАС

Иран начал масштабное расследование убийства главы ХАМАС Исмаила Хании, и его интенсивность свидетельствует о том, насколько разрушительным и шокирующим был провал системы безопасности, пишет влиятельная американская газета The New York Times.

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