Депутат Рады предложил отправить Зеленского на Марс с помощью Маска

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предложил обратиться к американскому предпринимателю, основателю космической компании SpaceX, чтобы отправить украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае, на Марс "наместником".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии