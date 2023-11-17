Байден пошутил о продлении на пять дней саммита АТЭС в Калифорнии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время церемонии передачи председательства на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) от США Перу в шутливой форме 17 ноября заявил о продлении на пять дней саммита АТЭС 2023 года в Сан-Франциско.