Специалист Сырцов отметил спрос на бюджетные новостройки в ЦАО Москвы

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что количество квартир и апартаментов стоимостью до 15 млн рублей, выставленных на продажу в новостройках Центрального округа Москвы, за год сократилось в 2,5 раза — с 230 объектов в апреле 2023 года до 96 в апреле 2024 года.