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Пронедра

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Да он даже бесплатный не нужен. Они не могут продать уже закачанный в хранилища газ. И еще обязаны брать дорогой амер...Сами не запускают...
  • Вячеслав Васильев
    Держитесь  танкеры-Сомали первую нефть добывать плывёт))Пронедра
  • Махамбет Толеугазин
    ... он прав ..  укропитеки , стукачи, доносчики и сек соты ...Арестович назвал ...

Акционерная стоимость Polymetal восстановится за счет продаж «Полиметалла»

Акционерная стоимость Polymetal восстановится за счет продаж «Полиметалла»

Акционерная стоимость Polymetal восстановится за счет продаж «Полиметалла» Татьяна АрестоваАО «Полиметалл» ожидает смена владельцев.

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