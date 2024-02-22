Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Отец Андрей Ткачёв. -" Животные лучше людей, экология важнее совести, технологии привлекательнее семьи и простых отно...Барнаульцы призва...
  • Михаил
    Всё, в моей семье ТНТ и НТВ исключаются из сетки вещания. Смотрите этого педераста сами.Киркоров вернулся...
  • Надежда Белугина
    Полностью вас поддерживаю. Необходима большая тщательная работа по регистрации животных и ответственности хозяев за п...Барнаульцы призва...

Министр спорта Алтая сформировал команду замов, пополнив ее профессиональным юристом

Министр спорта Алтая сформировал команду замов, пополнив ее профессиональным юристом

Иван Нифонтов несколько раз публично заявлял, что развитием спорта в регионе должны заниматься только профессионалы Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов завершил формирование команды заместителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх