Министр спорта Алтая сформировал команду замов, пополнив ее профессиональным юристом

Иван Нифонтов несколько раз публично заявлял, что развитием спорта в регионе должны заниматься только профессионалы Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов завершил формирование команды заместителей.
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