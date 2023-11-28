Экс-футболист сборной Франции Ротен: мы увидели истинное лицо Месси

Экс-футболист сборной Франции Жером Ротен раскритиковал поведение аргентинца Лионеля Месси в ходе потасовки с игроками сборной Бразилии во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года, передает RMC Sport.
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