В Перми взорвался аккумулятор: МЧС нашло фрагменты

Происшествие произошло в Свердловском районе Перми. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили фрагменты аккумулятора и закопченное асфальтовое покрытие, сообщили в территориальном управлении ведомства.
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