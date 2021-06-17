Немецкая вакцина CureVac провалила испытания на эффективность

Препарат неэффективен в половине случаев.Немецкая компания CureVac опубликовала отчет о третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции, в котором признала, что эффективность препарата оказалась слишком низкой.
Препарат неэффективен в половине случаев.Немецкая компания CureVac опубликовала отчет о третьей фазе клинических испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции, в котором признала, что эффективность препарата оказалась слишком низкой.
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