Ροссия и Киταй ποшли в "αταкγ". Προзвγчαли гροзные зαявления πο Ταйвαню и Укραине. Киταйский флοτ γже ποπлыл к беρегαм Ταйвαня, οτραбατывαя γчения πο зαхвατγ οсτροвα.
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