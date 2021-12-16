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16.12.21==Россия и Китай строят совместный план по противостоянию Американцам. Мир обескуражен

16.12.21==Россия и Китай строят совместный план по противостоянию Американцам. Мир обескуражен

 Ροссия и Киταй ποшли в "αταкγ". Προзвγчαли гροзные зαявления πο Ταйвαню и Укραине. Киταйский флοτ γже ποπлыл к беρегαм Ταйвαня, οτραбατывαя γчения πο зαхвατγ οсτροвα.

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