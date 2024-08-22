Новые факты о том, как умер Мэттью Перри: стало известно, кто уничтожил все улики

Открылась ужасающая картина — как актер провел последний месяц своей жизни. Мэттью Перри LEGION-MEDIAТо, что выяснилось во время слушаний по проходящему в настоящее время делу о смерти Мэттью Перри, потрясло его фанатов чуть ли не так же, как сама смерть их кумира.