Гороскоп для Близнецов на неделю с 26 августа по 01 сентября 2024. С первыми осенними проблесками на горизонте, когда теплые лучи солнца постепенно уступают место предвещающему холоду, Близнецы сталкиваются с уникальной возможностью для личностного и эмоционального роста.