В Северной столице стартовала Неделя сохранения психического здоровья

6 октября в городе на Неве началась Неделя сохранения психического здоровья. Масштабная акция, приуроченная ко Всемирному дню психического здоровья (отмечается 10 октября), будет проходить вплоть до 12 числа.
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