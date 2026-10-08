Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Еда, вакцины, жизни: всё накрылось "честным знаком"

Еда, вакцины, жизни: всё накрылось "честным знаком"

Роковая двадцатая партия "Мультикан-8" продавалась по поддельным документам -  "липовый" паспорт вакцины просто был загружен в электронную систему.

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