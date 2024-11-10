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Царьград

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Выборы-выборы, кандидаты - краснобаи и говоруны: Что хочет изменить депутат Фёдоров?

Выборы-выборы, кандидаты - краснобаи и говоруны: Что хочет изменить депутат Фёдоров?

Выборы-выборы, кандидаты - краснобаи и говоруны: что хочет изменить депутат Фёдоров? В эфире Царьграда депутат от Республики Саха заявил, что им не нужны "краснобаи и говоруны в политике".

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