В Нижнем Новгороде пассажир выпал из автобуса №67 на ходу

В Нижнем Новгороде 53-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута № 67 начал движение от остановки с незакрытой задней дверью, из-за чего мужчина примерно 50 лет выпал из салона и был госпитализирован с травмами.
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