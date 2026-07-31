Как китайским школьникам объясняют историю СССР и причины его развала?

Горский Виктор

Главное, что никто, ПОЧЕМУ-ТО не замечает, у СССР с Китаем была разная экономика, даже тогда, когда обе страны, мороча голову своему населению, строили, ЯКОБЫ, социализм. Мао, хоть и был менее образован чем Сталин (которого вышибли из семинарии за систематическую неуспеваемость после 4-х лет обучения со справкой, дающей право преподавать в начальных школах Кавказа!), экономику страны доверял только специалистам, под своим контролем! А Сталин, никогда не руководивший предприятиями, десятилетия ничего не покупая в магазинах и не тратя ни копейки на свою существование (живя за счёт государства), понятия не имеющий об уровне существующих цен, (его дочь говорит, что он мыслил уровнем дореволюционных цен!), а потому у него экономика в понимании, была не только на втором, но и не на третьем месте, т.к. любые просчёты он покрывал ввергая страну в голод, или обирая добровольно-принудительными Гос. займами, а то и просто конфискационными реформами! Это видно и из того, что рождённая в его не здоровой голове колхозная система обрекла страну на полуголодное (а то и голодное!) существование, а он так и не удосужился менять закупочные цены у села государством с 1928 г. по 1953 г., когда его последователи спохватились после его смерти, то было уже поздно, село доживало последние десятилетия за счёт стариков! А ГЛАВНАЯ РАЗНИЦА, это денежная система! Если Китай был готов ещё с 1930-х гг., к рыночной системе, и легко вписался в Бреттон-вудскую декларацию, а потому не испытывал затруднений во внешней торговле, то у СССР были чумовые валютные отношения с другими странами! Ибо с 1937 г. по 1950 г. $ в СССР оценивался в 5,3 руб. - БУМАЖНЫХ! Хотя $ тогда уже содержал около 0,9 гр. золота! КТО Ж С ТАКИМИ ИДИОТАМИ ТОРГОВАТЬ СТАЛ БЫ! Выход один, - $ оценивать не в 5,3 бумажных рубля, а в 0,888 гр. золота, как узаконили на Бреттон-вудской конференции. НО, Сталин золото зажимал, расходуя только по нужде (к примеру бензиновые двигатели для самолётов у США до войны, или на реактивные двигатели для советских реактивных истребителей у Англии после войны), а за остальное предпочитал расплачиваться зерном, по ценам на Нью-Йоркской бирже, обрекая свой народ на голод! В 1950 г. Сталин решил создать рублёвую зону в Европе, в противовес долларовой! НО не соразмерность этих 2-х экономик обрекла СССР на гибель всей экономической системы, т.н. социалистической экономики. Как Китай вписался в мировую экономику? Если у него к 1949 г. $ был = 600 юаней (содержание серебря в юане было отброшено ещё в 1930-е гг.!), то в 1950 г., через гиперинфляцию $ взлетел до 42000 юаней, и пошла нормальная торговля по курсу! А в СССР в 1949 г. $ официально = 5,3 руб. БУМАЖНЫХ! Экономисты шельмуя не могут оценить $ ниже 14 руб., НО, левая нога Сталина, решила, что $ должен стоить не более 4-х руб! А чтоб он был интересен, он засандалил (с бодуна?) в каждый рубль - 0,222 гр. золота! (4 руб по 0,222 гр. золота = 0,888 гр. золота в $!). Этим и был подписан смертный приговор совдепии. Любой проданный товар за рубеж по курсу, разорял страну! Так как она могла существовать, пока было золото, А оно к 1991 г. кончилось! А с ним кончилась и бестолковая совдепия! ТАК как с 1953 г. по 1991 г. СССР потратил на поддержание штанов 8,2 тыс тонн золота! А все запасы США официально порядка 8,1 тыс. тонн золота! - https://russian7.ru/post/zolotaya-rasprodazha-sssr-skolko-go/