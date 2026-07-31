Мы, россияне, оцениваем историю СССР таки или иначе, но субъективно. Кто-то с большим знаком "+", и таких большинство, а кто-то, и это меньшинство, с большим знаком "-".
Как китайским школьникам объясняют историю СССР и причины его развала?
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Nikolia Vovchenko
Ладно, возможно за сына хрущ мстил Сталину, но получается хрущ снова мстил, когда начал распахивать целину, или когда вывел советские войска из Австрии, а может когда поехал на поклон к Лизавете, то опять из-за мщения
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1 м.
Горский Виктор
Главное, что никто, ПОЧЕМУ-ТО не замечает, у СССР с Китаем была разная экономика, даже тогда, когда обе страны, мороча голову своему населению, строили, ЯКОБЫ, социализм. Мао, хоть и был менее образован чем Сталин (которого вышибли из семинарии за систематическую неуспеваемость после 4-х лет обучения со справкой, дающей право преподавать в начальных школах Кавказа!), экономику страны доверял только специалистам, под своим контролем! А Сталин, никогда не руководивший предприятиями, десятилетия ничего не покупая в магазинах и не тратя ни копейки на свою существование (живя за счёт государства), понятия не имеющий об уровне существующих цен, (его дочь говорит, что он мыслил уровнем дореволюционных цен!), а потому у него экономика в понимании, была не только на втором, но и не на третьем месте, т.к. любые просчёты он покрывал ввергая страну в голод, или обирая добровольно-принудительными Гос. займами, а то и просто конфискационными реформами! Это видно и из того, что рождённая в его не здоровой голове колхозная система обрекла страну на полуголодное (а то и голодное!) существование, а он так и не удосужился менять закупочные цены у села государством с 1928 г. по 1953 г., когда его последователи спохватились после его смерти, то было уже поздно, село доживало последние десятилетия за счёт стариков! А ГЛАВНАЯ РАЗНИЦА, это денежная система! Если Китай был готов ещё с 1930-х гг., к рыночной системе, и легко вписался в Бреттон-вудскую декларацию, а потому не испытывал затруднений во внешней торговле, то у СССР были чумовые валютные отношения с другими странами! Ибо с 1937 г. по 1950 г. $ в СССР оценивался в 5,3 руб. - БУМАЖНЫХ! Хотя $ тогда уже содержал около 0,9 гр. золота! КТО Ж С ТАКИМИ ИДИОТАМИ ТОРГОВАТЬ СТАЛ БЫ! Выход один, - $ оценивать не в 5,3 бумажных рубля, а в 0,888 гр. золота, как узаконили на Бреттон-вудской конференции. НО, Сталин золото зажимал, расходуя только по нужде (к примеру бензиновые двигатели для самолётов у США до войны, или на реактивные двигатели для советских реактивных истребителей у Англии после войны), а за остальное предпочитал расплачиваться зерном, по ценам на Нью-Йоркской бирже, обрекая свой народ на голод! В 1950 г. Сталин решил создать рублёвую зону в Европе, в противовес долларовой! НО не соразмерность этих 2-х экономик обрекла СССР на гибель всей экономической системы, т.н. социалистической экономики. Как Китай вписался в мировую экономику? Если у него к 1949 г. $ был = 600 юаней (содержание серебря в юане было отброшено ещё в 1930-е гг.!), то в 1950 г., через гиперинфляцию $ взлетел до 42000 юаней, и пошла нормальная торговля по курсу! А в СССР в 1949 г. $ официально = 5,3 руб. БУМАЖНЫХ! Экономисты шельмуя не могут оценить $ ниже 14 руб., НО, левая нога Сталина, решила, что $ должен стоить не более 4-х руб! А чтоб он был интересен, он засандалил (с бодуна?) в каждый рубль - 0,222 гр. золота! (4 руб по 0,222 гр. золота = 0,888 гр. золота в $!). Этим и был подписан смертный приговор совдепии. Любой проданный товар за рубеж по курсу, разорял страну! Так как она могла существовать, пока было золото, А оно к 1991 г. кончилось! А с ним кончилась и бестолковая совдепия! ТАК как с 1953 г. по 1991 г. СССР потратил на поддержание штанов 8,2 тыс тонн золота! А все запасы США официально порядка 8,1 тыс. тонн золота! - https://russian7.ru/post/zolotaya-rasprodazha-sssr-skolko-go/
«Золотая распродажа»: сколько СССР потратил драгоценного металла в Перестройку
Русская семерка
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Вот главное откровение еврейского раввина России Берла Лазара: То, что сейчас происходит в России, радует нас...“Россия знала немало революций, но самая мирная, самая тихая и самая эффективная — это революция, которую совершили посланники Хабада в 1991 году... Сейчас в России президент, многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой... Никогда ни один руководитель России или СССР не сделал для евреев так много, как президент Путин. Я, как глава организации, являюсь личным раввином президента Путина. На нас он производит впечатление человека, мнение которого очень совпадает с нами в понимании роли религии в обществе. Это человек готовый практически к любой работе..., поскольку это человек нашего иудаистского мировоззрения и огромного опыта... Сейчас мы при власти, и господствуем, ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Всякий человек обязан быть покорным высшей власти, ибо нет власти не от Б-га, существующая наша власть Б-гом установлена. Теперь в России капитализм, и это рабовладельческая система. Для процветания нам нужны рабы, покорные нашей воле и подчинённые субординации. Вы русские - наши рабы. Но вы болваны, даже этого не понимаете. Мы ненавидим вас безмерно! Эта ненависть дает силы мило улыбаться вам в лицо, внедриться к вам в доверие и руководить вами, показывая «заботу» о вас. Наша власть это целая система сил. Система управления гоями и свобода воли существует только у нас. Путин является исполнителем нашей воли. С 1993 года ХАБАД максимально внедрился в правительство России, и всячески способствует развитию местного еврейского капитала.
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