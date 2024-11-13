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Иркутск Сегодня

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34 автомобиля отправят из Иркутска в зону СВО

Из Иркутска в зону специальной военной операции отправят 34 единицы авто- и мототехники. Среди техники три мотоцикла «Урал», квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три КАМАЗа, два ЛуАЗа, три «Волги», «Жигули», три санитарных УАЗа, УАЗ Патриот, автобус ПАЗ и 14 кроссовых мотоциклов «Эндуро».

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