34 автомобиля отправят из Иркутска в зону СВО

Из Иркутска в зону специальной военной операции отправят 34 единицы авто- и мототехники. Среди техники три мотоцикла «Урал», квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три КАМАЗа, два ЛуАЗа, три «Волги», «Жигули», три санитарных УАЗа, УАЗ Патриот, автобус ПАЗ и 14 кроссовых мотоциклов «Эндуро».