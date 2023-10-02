Загадки, головоломки и секреты Фонтейна в Genshin Impact В отличие от других регион...

Загадки, головоломки и секреты Фонтейна в Genshin ImpactВ отличие от других регионов Genshin Impact, в Фонтейне появились многоуровневые загадки, за решение которых можно получить сразу несколько богатых, драгоценных и даже роскошных сундуков.
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