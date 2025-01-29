SoftBank инвестирует 500 миллионов долларов в робототехнический стартап SkildAI

SoftBank ведет переговоры об инвестировании 500 миллионов долларов в Skild AI, компанию-разработчика программного обеспечения, создающую фундаментальную модель для робототехники с оценкой в 4 миллиарда долларов, сообщают Bloomberg и Financial Times.
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