Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Автор статьи прав. Но лишь на 10%. Он не учёл самый важный фактор цивилизации: мировоззрение человека. А ведь мировоз...Как победить корр...
  • Наталия Шумакова
    👍👏👏👏👏👏👏Тихая революция и...
  • Максим Буров
    А  Эль-Риаду надо отреагировать в американском стиле: " И что? Не нойте, дрищи. А то ещё прилетит.Мы не в ответе за д...Обиделись на сауд...

"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин

Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Очень умное и своевременное предложение! Оно расширяет рамки &quot;Будет еще хуже&quot;. Ставит господ  которые пыжатся против нас в положение гроги! Типа как не шагни а всё шатает!
Ответить
1 д.
фарид сабиров
Не спеши паровоз не стучите колоса , бабайден нажми на тормоза  , последняя электричка уходит завтра на Колыму , зюгитлера там ждут наверняка.
Ответить
1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Подвергнуть ze обструкции и позорить его нелегетимностью  до конца во всех мировых СМИ
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх