Отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Москвой, такое мнение высказал депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.
"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин
Комментарии
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vagas Karlito
Очень умное и своевременное предложение! Оно расширяет рамки "Будет еще хуже". Ставит господ которые пыжатся против нас в положение гроги! Типа как не шагни а всё шатает!
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1 д.
фарид сабиров
Не спеши паровоз не стучите колоса , бабайден нажми на тормоза , последняя электричка уходит завтра на Колыму , зюгитлера там ждут наверняка.
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Подвергнуть ze обструкции и позорить его нелегетимностью до конца во всех мировых СМИ
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1 д.
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