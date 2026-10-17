Средняя страховая пенсия в России к концу 2027 года может достичь 29,9 тыс. рублей после двух индексаций — на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля, следует из расчётов профессора Финансового университета Александра Сафонова.
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