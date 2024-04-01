Очередной факт нечеловеческого поведения подростков: в городе-спутнике Нижнего Новгорода компания местных девочек накинулась на 18-летнего курсанта речного училища, потому что им не понравилась его форма.
Полиция нашла школьницу, напавшую на курсанта на Бору
Комментарии
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Владимир Лагно
А потому что законодательство у нас такое, рожать можно и в 12-14 лет, а вот бандитов сажать нельзя. Сейчас иногда смотришь на учеников 8-х-10-х классов и удивляешься, здоровые мужики и девицы, но все равно они считаются детьми. Вот и няньчатся с ними, а потом пожимаем результаты, плачевные.
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