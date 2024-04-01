Полиция нашла школьницу, напавшую на курсанта на Бору

Владимир Лагно

А потому что законодательство у нас такое, рожать можно и в 12-14 лет, а вот бандитов сажать нельзя. Сейчас иногда смотришь на учеников 8-х-10-х классов и удивляешься, здоровые мужики и девицы, но все равно они считаются детьми. Вот и няньчатся с ними, а потом пожимаем результаты, плачевные.