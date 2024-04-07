Расписание богослужений в х. Св. Троицы ст.Филоновской 7.04. Воскресенье 9.00- Литургия. Молебен. Неделя Крестопоклонная .
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Расписание богослужений в х. Св. Троицы ст.Филоновской 7.04. Воскресенье 9.00- Литургия. Молебен. Неделя Крестопоклонная .