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БТИ Подмосковья внедрит голосовых помощников для работы с заявителями

БТИ Подмосковья внедрит голосовых помощников для работы с заявителями

В Московской области изменился порядок работы бюро технической инвентаризации. Эти корректировки касаются перехода отделений БТИ в МФЦ, что, по мнению руководства, сделает услуги более доступными для жителей.

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