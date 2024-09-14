БТИ Подмосковья внедрит голосовых помощников для работы с заявителями

В Московской области изменился порядок работы бюро технической инвентаризации. Эти корректировки касаются перехода отделений БТИ в МФЦ, что, по мнению руководства, сделает услуги более доступными для жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии