Неожиданный праздник: россияне в шоке от выходного 8 июля. Планы на отдых Ирина ОрлонскаяВ 2024 году Россия отмечает День семьи, любви и верности в понедельник, что обещает насыщенную программу мероприятий по всей стране.
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