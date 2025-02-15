Дмитрий Коев поставил в Тирасполе новый спектакль «Кастинг на любовь» 

15 и 16 февраля в Приднестровском государственном театре драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой состоится премьера нового спектакля «Кастинг на любовь» в постановке режиссёра Государственного русского драматического театра им.
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