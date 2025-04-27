"Признался в содеянном": ФСБ показало кадры с убийцей генерала Москалика

Задержанный за убийство в Балашихе генерала Москалика признался в содеянном.ФСБ опубликовала новые видеокадры: мужчина, задержанный по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерала-лейтенанта Ярослава Москалика, говорит на камеру.