"Признался в содеянном": ФСБ показало кадры с убийцей генерала Москалика

Задержанный за убийство в Балашихе генерала Москалика признался в содеянном.ФСБ опубликовала новые видеокадры: мужчина, задержанный по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, генерала-лейтенанта Ярослава Москалика, говорит на камеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии